Botti di Capodanno, lupetta spaventata morta investita da un'auto: «Auguriamo un pessimo 2023 a chi li spara»

Botti di Capodanno e animali, un binomio che ogni anno torna a mietere vittime e provocare tanti disagi per gli amici a quattro zampe e i loro umani. Non solo cani e gatti, ma anche animali selvatici, come una giovane lupa che è stata investita e uccisa da un'auto nella prima serata dell'ultimo dell'anno in provincia di Modena.

La lupetta spaventata dai botti

Nel caso della femmina di lupo di circa un anno, i botti non sono la causa diretta ddella morte ma - secondo quanto sostiene il centro di recupero fauna selvatica "Il Pettirosso", che ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook - sarebbero stati proprio i forti rumori a spaventare l'animale e fargli perdere l'orientamento. «Ecco una prima vittima - si legge nel post - una giovane lupetta investita perché spaventata da quei botti che speriamo portino un pessimo 2023 a chi li fa... Tutto alquanto vergognoso».

Gli appelli inascoltati

Inutili sono stati i soccorsi all'animale, morto all'arrivo degli operatori del centro. Il Pettirosso, nei giorni scorsi, si era già speso in campagne di sensibilizzazione contro i botti. Ma sono rimaste inascoltate, e anche quest'anno a farne le spese sono state delle vittime inconsapevoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 12:07

