«Botox e ormoni per far crescere i muscoli»: 40 cammelli squalificati dal concorso di bellezza

Più di 40 cammelli sono stati squalificati da un concorso di bellezza saudita dopo che a dozzine di animali è stato somministrato Botox, lifting del viso e ormoni per aumentare i muscoli. Gli animali partecipavano all'Abdulaziz Camel Festival, dove gli allevatori competono per circa 49 milioni di dollari.

Centinaia di migliaia di sauditi partecipano al festival del cammello reale che prevede anche corse, vendite e altri festeggiamenti in genere in mostra migliaia di esemplari. Su un altopiano roccioso del deserto, il governo ha eretto una sede permanente per ospitare gli eventi principali come le gare e una competizione di spettacoli. La manifestazione ha lo scopo di cercare di preservare il ruolo del cammello nella tradizione e nell'eredità beduina del regno, anche se il paese è ormai sempre più ricco e modernizzato.

Ogni anno si svolge la gara di bellezza, ma nel tempo i vari esemplari sono stati oggetto di modifiche e ritocchi, così che i giudici hanno spesso fatto ricorso a metodi moderni per scoprire eventuali irregolarità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 17:15

