Amici a quattro zampe, Bau Cosmesi è il brand premium per la cura e l'igiene degli animali domestici

BAU Cosmesi, brand premium per la cura e l'igiene degli animali domestici, green, cruelty free, vegane 100% Made In Italy, che produce e offre prodotti sicuri e naturali per la cura e l’igienedei cani, conuna grande attenzione alla salvaguardia della natura e dell’ambiente.

AZIENDA E VALORI L’azienda, fondata nell’Aprile 2021, ha come obiettivo quello di creare prodotti cosmetici efficaci,sicuri e naturali per la cura e l’igiene degli amici a quattro zampe. L’idea nasce da un’osservazionedel founder e CEO Andrea Bianchi: ad oggi non esiste ancora una legislazione che regolamenti laproduzione di questi articoli per animali e molti, in commercio, contengono sostanze potenzialmentenocive ed irritanti esclusivamente per ridurre i costi di produzione. Da qui, la spinta per creare prodotti innovativi e di qualità che siano realizzati con principi attivinaturali e sostenibili, per la cura e per l’igiene di animali domestici.

Proprio per questo il claim “Tested on Humans” vuole essere provocatorio e trasparentedichiarandoche tutte le formulazioni dei prodotti contengono esclusivamente sostanze ammessenellafabbricazione dei cosmetici ad uso umano. “BAU Cosmesi vuole essere un brand semplice e trasparente con i propri consumatori, conloscopodi guidarli ad un acquisto sempre più attento e sostenibile. L’idea nasce dal fatto che nonesistaunanormativa che tuteli gli animali dal ricevere trattamenti che non siano adatti alle loroesigenze.”Afferma Andrea Bianchi, founder e CEO di BAU Cosmesi. “Insieme a un’equipedi ricercatori qualificati con esperienza di 30 anni nel mondo della bio cosmesi, abbiamo creato unagammadi prodotti con una selezione di materie prime purissime e di origine naturale, per il benesseredei nostri amici a quattro zampe.”

UN PRODOTTO NATURALE E UN PACKAGING 100% ECOSOSTENIBILE La naturalità è il valore aggiunto di questi prodotti, infatti, la linea utilizza esclusivamenteestrattinaturali di fiori e piante per ottenere cosmetici puri, dermocompatibili che contengonotensioattivi di origine vegetale formulati per rispettare la struttura di ogni tipologia di manto del cane. BauCosmesi sfrutta e valorizza le proprietà universalmente riconosciute di piante, frutta e semi per trattaredelicatamente ed efficacemente la cute degli animali, lasciando il pelo sano, lucido e pulito.

Ogni formulazione contiene esclusivamente sostanze ammesse nella fabbricazione dei cosmetici aduso umano e sono prive di alcool, oli minerali o derivati, BHA, BHT, EDTA, PEG, SLS/SLES, siliconi,parabeni, coloranti, profumi allergizzanti e O.G.M. La parola chiave è sempre ecosostenibilità anche quando si parla di packaging: l’aziendautilizzamateriali 100% riciclabili come flaconi in pet riciclato e vasetti di alluminio. Per l’imballaggiovengono utilizzate scatole di cartone riciclato, nastro adesivo in carta kraft realizzatoapartiredarisorse rinnovabili e, per l’imbottitura e la protezione dei prodotti, patatine in amidodi maisbiodegradabili e compostabili. Il futuro, si spera, è organico, naturale ed ecosostenibile: BAU Cosmesi crede sia giustocheanchei prodotti per i nostri amici pelosi vadano in quella direzione!

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA