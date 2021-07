Bambino di 10 anni rischia di annegare: Olivia il cane bagnino lo porta in salvo

Olivia, una bagnina speciale, salva un bambino di dieci anni a Tirrenia. Olivia è speciale, perché è un bovaro del bernese, un cane bagnino della Scuola italiana cani salvataggio. Gli animali a quattro zampe sono operativi sulle spiagge del litorale pisano dalla settimana scorsa e la loro presenza è già risultata fondamentale.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.30. Un bambino è stato soccorso e tratto in salvo a terra da Olivia, insieme al suo conduttore Filippo. A causa della forte corrente di ritorno il bambino non aveva più le forze per rientrare a riva e ha cominciato a chiedere aiuto.

L'intervento di Olivia e Filippo è stato immediato e il bambino è stato salvato evitando il peggio, per lui solo un po' di spavento. «Ancora una volta - commenta Gianna Gambaccini, presidente della Sds pisana e assessore al welfare del Comune di Pisa - questo progetto si dimostra di fondamentale utilità per il rafforzamento della sicurezza sulle spiagge».

