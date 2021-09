Ritrovamento choc sulla spiaggia della Maremma: carcassa di balenottera lunga 12 metri

Trovata la carcassa di una balenottera, lunga circa 12 metri, sulla spiaggia della "Giannella", nel comune di Orbetello, in Maremma (Toscana). Stanno raggiungendo il posto i vigili del fuoco di Orbetello, il soccorso acquatico del comando di Grosseto munito di moto d'acqua, e sommozzatori del comando di Firenze.

La carcassa dell'animale è stata assicurata a un rimorchiatore per essere portata in località Talamonaccio (Grosseto) dove i sommozzatori dei vigili del fuoco provvederanno a posizionare delle fasce di sollevamento per di estrarre dall'acqua il corpo dell'animale.

Sul posto anche la capitaneria di porto, personale dell'università di Siena, per le valutazioni sulle cause del decesso dell'animale, di Arpat e del Comune di Orbetello.

Venerdì 3 Settembre 2021

