Una balena con la scoliosi: un video mostra come si è alterata la sua anatomia e come il mammifero di 40 tonnellate nuoti con difficoltà

Una balena con la scoliosi: è incredibile come, in Spagna, i biologi marini siano riusciti a catturare questo mammifero del peso di 40 tonnellate. La balena, che soffriva di una grave deviazione della spina dorsale, è stata avvistata vicino alla costa di Cullera in Spagna da una squadra di soccorso della Fundaciòn Oceanografìc de Valencia, in collaborazione con la Guardia Civile e il Servizio di emergenza della Generalitat.

La balena e il lavoro della Fundaciòn Oceanogràfic

Il team della Fundación Oceanogràfic, come prima cosa, ha verificato che l'animale non fosse impigliato in nessuna rete e poi, si è subito accorto che il cetaceo soffriva di una scoliosi di origine sconosciuta che ha completamente alterato la sua anatomia.

La balena, dopo poche ore, si è diretta verso il mare e si è subito allontanata dalla costa. Secondo alcuni professionisti, viste le sue condizioni generali e la difficoltà nel nuotare, probabilmente si ripresenterà di nuovo nei prossimi giorni.

Un progetto di studio all'Universitat Politècnica di València

La Fundación Oceanogràfic ha scelto di partecipare al progetto CaboRorcual dell'Uviversitat Politècnica di València (UPV) soprattutto per studiare la presenza, l'origine e le minacce delle balene a Cabo de la Nao e nel canale di Ibiza.

Vídeo | Una ballena de 17 metros con escoliosis es avistada en Cullera



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 12:11

