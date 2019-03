Aston, il toro agile come un cavallo diventa una star del web

Morto Luke Perry, l'attore di Beverly Hills 90210 stroncato dall'ictus: aveva 52 anni​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie alle sue caratteristiche, decisamente insolite per un bovino, ha evitato la macellazione. Questodi cinque anni, di nome, ora sta diventando anche una vera e propria. Il suo segreto? Si crede un, ma ne ha tutto il diritto.La storia diè assolutamente unica. Questo toro vive a Verdun, in, e di fatto è in grado di compiere percorsi tipici dei cavalli da competizione, con un'agilità sicuramente più equina che bovina. Come racconta SWNS , la sua padrona, Sabine Rouas, l'aveva conosciuto quando lavorava in una fattoria: Aston era ancora un vitellino, oggi è un gigantesco esemplare dache, a dispetto del peso, dimostra un'fuori dal comune.La donna, nella propria tenuta, ha cresciuto e addestrato Aston, insegnando ala saltare e a fare gli stessi movimenti deinei. Alla fine, Aston è diventato protagonista di vari eventi e sfilate equine, che lo hanno fatto apprezzare in tutta la Francia e non solo. Sabine, la sua addestratrice, assicura: «Sono orgogliosa di lui, è un animale docile e magnifico. Ancora non riesco a spiegarmi come faccia a saltare così tanto, con la sua enorme mole». E intanto, la pagina Facebook dedicata al toro Aston ha raggiunto quasi 12mila followers.