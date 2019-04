Lupi in un allevamento sbranano due pecore e 16 agnelli

A Campolungo di Ascoli sgozzati in un ovile, 2 pecore e 16 agnelli. Forestali e veterinari Asur hanno riscontrato tracce di lupi all’interno della struttura. Lo rende noto Coldiretti Ascoli Fermo che evidenzia una situazione che unisce la beffa al danno. Già perché il sistema di risarcimento prevede somme davvero basse. Su ogni capo ucciso si considera il valore medio di mercato a seconda della specie. Il costo per smaltire le carcasse è a carico dell’allevatore. Vengono considerate solo le pecore sbranate riscontrate dal veterinario incaricato dall’Asur. Il che significa, ad esempio, che nella carneficina di 100 pecore avvenuta lo scorso gennaio, l’allevatore colpito potrà chiedere il risarcimento solo per le sei sbranate. Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA