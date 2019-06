Una rarissima aragosta blu al ristorante e la scoperta ha un lieto fine...

Domenica 23 Giugno 2019, 14:58

«Certo potete pubblicare la foto ma scrivete che l'abbiamo trovata qui, all'Arnolds' Lobster & Clam Bar». La soddisfazione di Nathan si percepisce anche a distanza. Dall'altra parte dell'Oceano, negli, il ristoratore racconta la gioia per aver trovato un'aragosta blu nel carico arrivato qualche giorno fa nel suo locale. Esemplare bellissimo e rarissimo. La pesca qualche giorno fa era stata buona e la consegna all'Arnold's puntuale. Nathan Nickerson III quando è andato a controllare il pescato quasi non sveniva: «Ho detto: qui c'è qualcosa di speciale. Non potevo credere ai miei occhi. Un'aragosta blu?!». Ovviamente si è subito preso cura di lei, mettendola in un acquario e mostrando ai clienti la bellissima ospite che, ovviamente, non è stata messa in vendita.«L'abbiamo tenuta qualche giorno, poi l'abbiamo regalata al "St. Louis Aquarium" dove hanno iniziato a prendersi cura di lei». L'aragosta blu sarà oggetto di studi da parte dei biologi marini. La scoperta avvenuta nel Massachusetts è molto importante: «Solo 1 esemplare su 2 milioni ha questo colore - hanno detto gli esperti dell' Università del Maine - il motivo è da ricercare da un difetto genetico che produce oltre la media una particolare proteina». «Le aragoste sono incredibili creature - dice Nathan Nickerson - sono contento che i bambini giunti al ristorante abbiano ammirato tale bellezza»