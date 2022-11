Ape gigante (resinosa, cinese), è allarme. Gli scienziati: «Il processo di invasione è solo all'inizio»

di Marta Ferraro

L'ape resinosa gigante o anche ape cinese, la prima ape esotica documentata in Europa, si sta diffondendo a una velocità vertiginosa in tutto il continente, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment.

Questa ape, rilevata per la prima volta nella penisola iberica nel 2018, ha già colonizzato gran parte dei paesi dell'Europa centrale «a ritmi vertiginosi e il suo record è aumentato di 10 volte negli ultimi anni», secondo l'analisi citata dall'agenzia di stampa spagnola EFE.

Gli scienziati: «Il processo di invasione è solo all'inizio»

Lo studio afferma che il processo di invasione di queste api in Europa è solo all'inizio, dato che la «Megachile sculpturalis» ha colonizzato solo un quarto del territorio potenziale che è in grado di invadere. La specie si rifugia nelle città e il cambiamento climatico influisce sulla sua distribuzione in Europa, secondo quanto rivela il lavoro, che ha visto la partecipazione del CREAF - Centro per la ricerca ecologica e le applicazioni forestali e l'Università Autonoma di Barcellona.

Come la maggior parte delle circa 2.000 specie di api esistenti in Europa, questa è solitaria e tutte le femmine si riproducono e creano il proprio nido, in buchi che trovano o fanno nei tronchi degli alberi, vivi o morti. Essendo concentrate nelle aree urbane, utilizzano anche altri tipi di costruzioni per nidificare, ad esempio fori di mattoni, estraendo il polline, quasi esclusivamente, da alcuni alberi ornamentali esotici.

Secondo i biologi, il cambiamento climatico non dovrebbe favorire la potenziale area di invasione della specie in Europa, ma potrebbe modificarne la distribuzione, con una presenza minore nelle regioni mediterranee e una maggiore presenza al centro e al nord del continente, nonché nelle isole della Gran Bretagna, dell'Irlanda e aree adiacenti.

Nella penisola iberica, l'ape resinosa gigante è concentrata sulla costa orientale, anche se si prevede che arrivi presto nelle regioni della costa cantabrica.

Originaria dell'Asia orientale, l' ape è arrivata in Europa via mare e, sebbene la sua lunghezza può superare i due centimetri, non è aggressiva.

