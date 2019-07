Animalia Pet Week, una settimana di eventi dedicati al benessere dei nostri amici a quattro zampe

Quanto conosciamo i nostri animali domestici? Quali programmi e strumenti di prevenzione sono più opportuni per monitorare la loro salute? E alla vigilia delle vacanze, quali accorgimenti adottare prima di mettersi in viaggio assieme al proprio amico a quattro zampe? Sono solo alcune delle domande che troveranno risposta durante le iniziative dell’, una settimana di eventi e incontri che, a partire da sabato 6 luglio, sarà dedicata al benessere dei nostri amici animali. L’iniziativa, promossa da Animalia, nuovo centro veterinario specialistico appena aperto a, è rivolta a tutti coloro che amano gli animali e li considerano parte integrante della propria famiglia e della vita quotidiana.Animalia è una nuova realtà veterinaria specializzata nella salute, la cura e il benessere a 360° di cani e gatti e altri animali domestici. Integrando molteplici competenze mediche specialistiche e tecnologie moderne, Animalia offre servizi di eccellenza per assicurare sempre un supporto di altissimo livello per ogni esigenza. La Pet Week inizierà sabato 6 luglio, a partire dalle 18:00, con un incontro rivolto a tutti i proprietari di animali domestici per conoscere tutti i servizi di Animalia a 360°: prevenzione, cura e benessere per tenere sotto controllo la salute del nostro amico a quattro zampe. Un Open Day per incontrare i medici e gli esperti di Animalia, visitare la struttura, e prenotare eventuali visite e check-up.A disposizione per chiarimenti, informazioni o curiosità tutto il. Nei giorni successivi, la Pet Week proporrà altri incontri su temi legati alla vita in compagnia dei nostri famigliari a quattro zampe. In particolare: Martedì 9 luglio - a partire dalle 19.00 un incontro per approfondire come affrontare al meglio l’estate e la partenza per le vacanze con i nostri animali. Tutto quello che c’è da sapere per chi viaggia, al mare o in montagna, con cani o gatti: i controlli e le precauzioni ideali per ogni razza, i parassiti, la gestione dello stress, il pelo, le allergie ed il comportamento… ogni quesito avrà la sua risposta. Mercoledì 10 luglio - a partire dalle 19.00 prende vita un incontro con Comportamentalisti e Nutrizionisti focalizzato sulla nostra vita quotidiana assieme al proprio cane e gatto, con le loro differenze: come interpretare i loro comportamenti e bisogni, quali accorgimento nell’alimentazione del proprio animale, quali controlli ed attività di prevenzione sono più indicati per le diverse razze.Alla fine di ogni incontro uno speciale Pet Happy Hour, per continuare a chiacchierare e conoscersi meglio. I servizi di Animalia abbracciano tre aree di attività, interconnesse tra loro, per prendersi cura dell’animale in modo completo: un’area Clinica che comprende medicina preventiva, medicina interna e medicina specialistica, laboratorio d’analisi, diagnostica per immagini, chirurgia avanzata e mini-invasiva e degenza post-operatoria. Un’area cosiddetta Salute e Benessere, che ha l’obiettivo di dedicarsi ai bisogni degli animali a 360° con il contributo di specialisti della nutrizione, della fisioterapia, del comportamento e dell’educazione. Un’area Igiene che si avvale di professionisti qualificati per la cura dell’igiene dei pets, sempre in relazione, ovviamente, alle esigenze veterinarie: quindi toelettatura, bagni medicati e ozonoterapia.