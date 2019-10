Scimmie che urlano di dolore, cani e gatti torturati: il video dell'orrore nel laboratorio in Germania

Martedì 15 Ottobre 2019, 13:45

Scimmie legate con cinghie di metallo, cani e gatti che muoiono sanguinanti a causa delle torture. Questo il contenuto raccapricciante di alcuni filmati choc registrati in un laboratorio tedesco da alcuni attivisti per i diritti degli animali sotto copertura.L'organizzazione tedesca, che da anni lotta per i diritti degli animali insieme all'associazione, afferma che i presunti abusi si siano consumati nel laboratorio di farmacologia e tossicologia LPT di Mienenbuttel, nella periferia di Amburgo. Le immagini mostrano macachi in fila legati a staffe di metallo attaccate al muro. Sono sofferenti e cercano di liberarsi per fuggire, mentre cani, gatti ed altri animali perdono sangue in celle strette e scure.Uno degli attivisti ha ottenuto un lavoro presso la struttura di ricerca da dicembre 2018 a marzo 2019 e ha affermato di aver assistito a test su beagle, scimmie, gatti e conigli effettuati per aziende farmaceutiche di tutto il mondo.