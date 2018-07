Scoperta la vespa Alien: le sue larve divorano i bruchi dall'interno

Giovane balena rischia di spiaggiarsi, i bagnanti la spingono in mare​

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcuni deie altredellapotrebbero essere portati dal loroin alcuni, questa è la paura di alcuneche operano per ladiin via di estinzione.Unadella repubblica del Congo ad una, dove l'oggetto è l', ha scatenato l'indignazione dellae di altre associazioni. Nello specifico si fa riferimento a unadi, 16, 16, 8e 20. Gli animali, tutti in via di estinzione, sono stati richiesti probabilmente dallo, nella provincia settentrionale dello Shanxi e dallonella Cina orientale.Lanon ha programmi di riproduzione in, quindi è chiaro che qualsiasi animale verràallo. Si ritiene che sianoche rimangano nella R. del Congo, mentre glisono largamente diffusi in tutta la nazione. “Siamo profondamente delusi da queste propostenon permetteremo che vadano avanti. Catturarli selvaggiamente metterà a rischio la vita delle persone e, secondo la nostra opinione, i giardini zoologici interessati non saranno in grado di provvedere alle complesse esigenze di salute, sociali ed emotive di questi animali” ha dichiarato il presidente di Born Free,Lanel corso degli ultimi decenni ha aperto tanti canali di commercio con l'Africa e tanti sono i progetti ad opera cinese nel territorio degli stati africani, e forse tra i tanti accordi ci sonoanche quelli che permetterebbero agli stati diesportare in Cinache dovrebbero invece essere. La lettera è stata firmata dal ministro, contiene la descrizione di come gli animali arriveranno in Cina seguiti da un gruppo di esperti faunistici del Congo, ed è indirizzata a, CEO di, giornalista ambientalista e fondatore dell'organizzazione, ha ottenuto la lettera da una fote e hail contenuto suiseguita da unada 3000 persone.“Ero completamente scioccato quando ho visto la lettera. Tutti questi animali sono altamente protetti e in via di estinzione. C'è stato un grande sforzo da parte delle organizzazioni locali e internazionali per preservarle, e poila Cina arriva dal nulla e decide di prendersi questi animali. La maggior parte di noi qui non ha mai visto questi animali rari. Io, per esempio, non ho visto un lamantino nella RDC. Vorrei che i cinesi fossero coinvolti nella conservazione della nostra fauna selvatica, ma invece sono tra quelli che la stanno distruggendo. Non abbiamo panda nei nostri zoo. Perché le nostre specie rare dovrebbero apparire nelle loro?” conclude Cassinga.