I cavalli soffrono quanto gli umani quando vengono frustati: scoperta scientifica rivoluzionaria

Secondo un nuovissimo studio scientifico, i cavalli soffrono quanto gli umani quando vengono frustati. La studio, il primo in assoluto di questo tipo, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Animals. La ricerca è stata finanziata dall'associazione RSPCA Australia (Royal Society per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali).

Leggi anche > Lo sceicco fantino dopa il cavallo, l'animale muore: arriva la squalifica più pesante della storia dell'ippica

Secondo quanto scoperto dai ricercatori, non ci sono differenze nel dolore che umani e cavalli provano quando vengono frustati. La capacità di sopportazione del dolore della pelle del cavallo è la stessa della pelle umana. Il Professor Paul McGreevy, a capo della ricerca rivoluzionaria, afferma che si tratta del primo studio in materia al mondo. McGreevy, insegnante all'Università di Sidney, ha spiegato all'emittente australiana Abc che la pelle di dieci umani e quella di venti cavalli Purosangue in pratica è stata analizzata per giungere a questo storico risultato. L'epidermide si equivale quando viene colpita da una frustata. Sebbene quella dei cavalli sia più spessa, la percezione del dolore è la stessa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA