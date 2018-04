Pancho il rinoceronte bianco del Parco Faunistico Le Cornelle

Sempre più persone fanno acquisti online per i propri animali, soprattutto cani e gatti. Solo nel 2018 la vendita dei prodotti affini ai migliori amici dell'uomo è aumentata del 55,5%.Nella sfida «storica» tra cani e gatti, online vincono i cani: per loro l'interesse della ricerca online è aumentata dell'oltre 130%, mentre quello nei confronti dei gatt del 97 per cento.Nel caso della ricerca di prodotti online, tra i più cercati troviamo al primo posto quelli legati all’alimentazione (77% delle ricerche), seguiti da trasportin, guinzagli e collari, accessori vari e cucce (3 per cento).L’abbigliamento, invece, sembra non riscuotere molto interesse: per i cani riguarda solamente l’1,4 per cento delle ricerche, dato che fa intendere che i proprietari di animali tengono di più alla salute dell'amico a quattrozampe che non del fashion.Per quanto riguarda i gatti, tra i prodotti più cercati in rete al primo posto troviamo sempre quelli legati all'alimentazione (per il 46,3 per cento delle ricerche),trasportini , tiragraffi, cucce e lettiere.Facendo acquisti OnLine si risparmia di più infatti, per gli articoli relativi ai cani la percentuale di risparmio è 23,8 per cento, mentre per i gatti il 25,1 per cento. Tra i prodotti più convenienti: la pappa per i cani, le lettiere per gatti, trasportini per gatti e cucce per cani.Il target del compratore di prodotti per animali online è nel 26 per cento dei casi tra i 35 e i 44 anni, seguiti dalla fascia 45-54 anni (24,5 per cento).Lazio, Marche e Veneto sono le regioni dove ci sono più proprietari di cani mentre per quanto riguarda i gatti la classifica vede al primo posto la Liguria, seguita da Toscana e Veneto.Tra le ricerche degli italiani, oltre ai cani e gatti, trovano posto anche i prodotti relativi all’acquaristica. Nel 2018 sono cresciute le richieste di filtri, pompe eacquari stessi.In questi primi mesi dell'anno è aumentato anche l'interesse per il settore dei volatili (+91,3 % rispetto al 2017) e dei cavalli (+20,5% rispetto al 2017).Secondo Fabio Plebani, Country Manager di Idealo: «In Italia si stimano più di 60 milioni di animali domestici. Il settore e-commerce è ormai uno specchio della nostra società, per questo sapevamo che avremmo assistito a un forte incremento di tutte le categorie legate al settore pet ».