La razza Amstaff è una razza molto simile (un "cugino") al pitbull, molto popolare sia in Europa che negli Stati Uniti: inizialmente selezionato (alla fine dell'800) per i combattimenti nelle arene proprio insieme al pitbull, l'Amstaff venne però poi più curato esteticamente.'Merito' delrispetto al pitbull: con quest'ultimo condivide la personalità combattiva e la forte aggressività se affidato alle mani sbagliate. La sua intelligenza e l'istinto nel riconoscere le intenzioni delle persone di fronte a cui si trovano lo rendono un buon cane da guardia: per via del suo corpo massiccio e muscoloso deve però sfogarsi con giochi come il frisbee o il riporto del bastone, per cui è consigliabile tenerlo in giardino o comunque all'aperto in spazi aperti e non in appartamento.Il cane Amstaff, la cui razza è riconosciuta e classificata dalla FCI nel gruppo 3 (quello dei terriers) ha un costo che oscilla tra i 200 e i 900-1000 euro, secondo i siti specializzati: può pesare tra i 30 e i 40 chili, e la sua vita media è di 10-15 anni. È un cane di piccola taglia e al contrario della sua muscolatura pronunciata, è molto veloce e scattante.