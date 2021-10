Amstaff: quello che c'è da sapere sulla razza dei cani che hanno ucciso Carla Gorzanelli a Sassuolo

L'American Staffordshire Terrier, più comunemente noto come Amstaff, è un cane che viene spesso confuso con i cugini Pitbull Terrier. Ma in realtà ci sono svariate differenze fra queste due razze. L'Amstaff è un cane che deriva dall'incrocio di due razze di antenati, ormai estinte, ovvero il Bull and Terrier e il Blue Paul Terrier. Si tratta di un animale considerato molto popolare in Europa e in America, perfetto per famiglie con bambini e per chi ama svolgere della regolare attività fisica.

L'Amstaff, infatti, ha un carattere che, per certi versi, può ricordare quello del Pitbull, ma in realtà è molto più pacato e tranquillo del cugino alla lontana. La sua personalità è combattiva, indubbiamente, derivando dal Bull and Terrier, ma allo stesso tempo vanta un grandissimo autocontrollo che se fatto sviluppare nel modo giusto, fin da cucciolo, lo rende un cane attento e guardingo, ma per niente aggressivo.

L'Amstaff è un cane che ama la compagnia della sua famiglia e, come tutti i cani, capace di donare amore incondizionato. Se affidato alle persone sbagliate, però, può rivelarsi un cane aggressivo. È fondamentale non aizzarlo a fare del male, ma piuttosto educarlo fin da subito ad essere calmo e affettuoso. Una volta educato, poi, l'Amstaff non avrà niente a che fare con i fatti di cronaca che, purtroppo, si verificano.

È una razza che riesce a distinguere alla perfezione se la persona che ha di fronte ha buone o cattive intenzioni, quindi è un ottimo cane da guardia. L'Amstaff, poi, è un cane molto energico e muscolo e ha bisogno di svolgere molto esercizio fisico durante il giorno, quindi il posto ideale per questa razza è una casa in campagna o, nel caso, anche in appartamento, purché i padroni siano attivi e disposti a farlo uscire a giocare e a svolgere attività fisica regolare.

Questa razza tende a legarsi molto alla famiglia ed instaurerà un buon rapporto con i bambini, purché venga indirizzato alla socializzazione sin da cucciolo. Il prezzo di un cane di razza American Staffordshire Terrier va dai 1000 ai 1500 euro, in base al colore e alle sue dimensioni.

