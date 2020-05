Alligatori invadono il campo da golf: la lotta sotto agli occhi terrorizzati dei giocatori VIDEO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 11:09

«Ci capita ogni giorno di vedere degli, in questa zona sono molto comuni. Mai, prima di oggi, avevamo visto due esemplari invadere ile iniziare una lunga». Così alcuni soci di un club di golf hanno descritto la scena, abbastanza inusuale, a cui hanno assistito sul green: due enormi rettili hanno iniziato a lottare all'altezza della buca 18 di un circolo diLa lotta tra i due alligatori è durata circa due ore ed è testimoniata dal video girato da uno dei giocatori di golf, Matthew Proffitt, che ha raccontato: «Siamo rimasti sbigottiti davanti a quella scena, non avevo mai visto due alligatori in lotta e mai mi sarei aspettato che avvenisse sul campo del circolo. Ad ogni modo, non ci siamo impauriti, anche perché quegli alligatori erano troppo presi a combattersi». Lo riporta anche l'Independent.Il filmato è stato postato su Facebook anche dal club di golf. Le immagini sono molto suggestive e fortunatamente nessuna persona ha rischiato di essere attaccata dagli alligatori. Nella zona del circolo c'è una forte presenza di questi rettili e due anni fa, a poca distanza dal club, una donna era stata uccisa da un alligatore: Cassandra Cline, che stava passeggiando sul lago insieme al suo cane, aveva provato a salvare l'animale dall'attacco del rettile, finendo però per essere attaccata, trascinata in acqua e uccisa.