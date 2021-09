Il drone vola troppo vicino, l'alligatore lo ingoia in un attimo: il video virale

Il drone disturba la quiete dell'alligatore, lui esce dall'acqua e lo mangia. E' successo in Florida, nelle paludi di Everglades. Il video che riprende la vicenda è diventato virale e sta facendo il giro del mondo. Un gruppo di ragazzi usa un drone per volare vicino al pelo dell'acqua, per vedere più da vicino l'alligatore, ma lui non la prende bene.

Il grande rettile, forse infastidito, ma molto più probabilmente tratto in inganno dall'oggetto mai visto, lo ha scambiato per una possibile preda e con un salto fulmineo ha azzannato il drone lasciando di stucco i presenti. L'alligatore mastica il drone e lo distrugge definitivamente, tant'è che dalla sua bocca esce del fumo.

Il video, dapprima caricato su TikTok, in due spezzoni, è poi stato divulgato unitamente su YouTube ed è diventato virale. Non sono mancate le polemiche con molti che hanno addirittura segnalato alle autorità l'autore del filmato.

Le Everglades fanno infatti parte di un Parco Nazionale in cui il volo dei droni è vietato, ma il pilota si è difeso affermando di aver volato in una zona marginale che non è controllata dal Servizio Parchi Nazionali e dove quindi sarebbe possibile volare.

Per quanto riguarda, invece, la salute del rettile con l'alligatore che avrebbe potuto ingerire sostanze tossiche e restare ustionato dal calore sviluppato dal drone, il pilota sostiene che non fosse sua intenzione arrecare danno all'animale, ma che si sia trattato di un incidente.

