Il cucciolo Alex nato senza zampe non può camminare: il web si mobilita per aiutarlo

Gara di solidarietà per il piccoloun cucciolo di pastore australiano di cinque mesi che non può correre perché ha perso l'uso di tre zampe. A, in provincia di, hanno lanciato unaper regalargli delleLa sua storia ha raggiunto migliaia di persone attraverso i social. L'obiettivo è quello di ottenere più di cinque mila euro per le "zampe bioniche" e i controlli necessari.Al piccolo Alex serviranno anche numerose sedute di riabilitazione. Del suo benessere si sono fatte carico Oriana, Carla, e Katia delche si occupa in tutta Italia di aiutare. «Negli ultimi due anni abbiamo seguito un centinaio di cani con problematiche e disabilità. Oggi la piccola famiglia è composta da otto cani adulti e il piccolo Alex», raccontano dall'associazione. «Alex è un cucciolo di pastore australiano davvero sfortunato che fatica a camminare e non può correre come tutti gli altri cani - aggiunge-. Purtroppo Alex ha una mutazione genetica chiamata che lo rende ipersensibile ad alcuni farmaci. Per fortuna la veterinaria di Napoliè riuscita a salvarlo anche se al cucciolo sono state amputate tre zampe».Alex soffre died è ipersensibile ad alcuni farmaci. I problemi sono cominciati a pochi giorni dalla nascita. La veterinaria Alessandra Gentile è riuscita a salvarlo, ma è stata costretta ad amputargli tre zampe. La dottoressa ha poi lanciato un appello a cui ha risposto Oriana Zago del Progetto Wonderdog, che ha accolto il cane a Corvino San Quirico.Sino a ora molte persone hanno preso a cuore la vicenda di Alex e il progetto ha raccolto 1300 euro in tre giorni. Secondo i fisioterapisti che hanno esaminato il caso, ci vorrà molto tempo prima che il cucciolo impari a camminare con le protesi. Il gesto gli è praticamente sconosciuto, dal momento che ha perso l'uso delle zampe quando era piccolissimo. Sullale informazioni per sostenere la causa di Alex.