Al parco non dare pane bianco agli uccelli, ecco cosa si rischia

Pensiamo di fare un gesto d’amore, in realtà le cose stanno molto diversamente. D’ora in poi dovremmo evitare di dare pane bianco a uccelli come anatre, oche e cigni che vediamo nei laghetti dei nostri parchi. Il motivo? Migliaia di volatili ci rimettono le penne (è il caso di dirlo) a causa della cattiva alimentazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 12:11

