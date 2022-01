Agrigento, squalo azzurro spiaggiato con i piccoli appena nati: salvati

Deve ringraziare quattro impavide donne lo squalo azzurro che ha partorito 9 piccoli sul bagnasciuga di San Giorgio a Sciacca (Agrigento). Lo squalo della specie verdesca è stato visto dalle giovani durante una passeggiata, era spiaggiato e in grande difficoltà. Intorno all'animale i cuccioli in affanno. Insieme alla Guardia costiera sono riusciti a trascinare a mano mamma e figli nell’acqua permettendogli di riprendere il largo. Una delle 4 salvatrici è la volontaria Wwf Sabah Benziadi, artista algerina e testimonial 2021 per la campagna mare del Wwf Sicilia Area Mediterranea, che proprio in quel litorale aveva svolto un’azione di sensibilizzazione. Le altre “volontarie” sono state la francese Marise La Barbera, la tedesca Doris Ackermann e la saccense Palmina Maggio.

A raccontare lo straordinario episodio il Wwf Sicilia Area Mediterranea che ha postato anche un video. «Le 4 donne inizialmente hanno provato un po’ di paura ad avvicinarsi al grosso squalo, ma grazie all’intervento tempestivo di un natante della Guardia Costiera, il cui equipaggio ha dimostrato grandissima capacità operativa scendendo in acqua con tutti i vestiti, l’animale è stato trascinato, a mano nell’acqua bassa e decisamente calma, con i piccoli al traino, fino a fargli riprendere il largo, salvandoli». Inoltre gli ambientalisti spiegano che «la verdesca non è un mammifero, ma un pesce cartilagineo ovoviviparo, la cui fecondazione delle uova e lo sviluppo degli embrioni si compiono direttamente nel corpo materno, pertanto non si tratta di un vero e proprio parto».

Un evento «straordinario sotto tanti aspetti, sia per la singolarità del “parto” avvenuto a pochi metri dalla battigia sia per l’epilogo positivo della vicenda. Si tratta di un giovane esemplare femmina di blue shark o verdesca (Prionace glauca) che verosimilmente nell’imminenza del “parto” si è disorientato, avvicinandosi alla costa fino a spiaggiarsi.

Vorremmo sperare che l’episodio di spiaggiamento non sia legato agli effetti del global warming, un fenomeno che sta stravolgendo anche l’ecosistema dello stretto di Sicilia» ha commentato Domenico Macaluso, responsabile scientifico settore matre del WWF Sicilia Area Mediterranea

«È una vittoria per tutti, è la vittoria del volontariato, è la vittoria dell’opera di sensibilizzazione che i volontari non smettono mai di praticare» ha dichiarato il presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 17:53

