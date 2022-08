Addio botticelle: gli animali non saranno più usati come mezzi di trasporto. Arriva l'ok alla Camera «All’interno del decreto infrastrutture e dei trasporti - contina Prestipino -, è stato approvato un ordine del giorno a mia firma che vieta l’utilizzo di animali per mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale»





«Basta botticelle», è il grido di liberazione della deputata PD Patrizia Prestipino, che gioisce per l'approvazione del nuovo decreto. Con un post su Facebook in cui condivide il video dove viene approvata la proposta, scrive: «Un altro bellissimo traguardo a favore degli animali è stato centrato» e ringrazia anche Leggo per l'attenzione mostrata sul tema.

«All'interno del decreto infrastrutture e dei trasporti - contina Prestipino -, è stato approvato un ordine del giorno a mia firma che vieta l'utilizzo di animali per mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. Nonostante il "simpatico" sottosegretario leghista, appoggiato dalla Lega e da Fratelli d'Italia (difendono le botticelle anche perché le amava Almirante), abbiano dichiarato di votare contro, mi sono impuntata chiedendo di metterlo ugualmente ai voti ed è passato con pochi voti di scarto». Una delibera a favore degli animali che, spesso, vengono impiegati come trainatori di mezzi di trasporto. Infine, la deputata PD, ringrazia chi l'ha supportata nella mozione: «Grazie davvero ai colleghi Deputati PD per il sostegno forte e compatto. OIPA ItaliaSabrina Alfonsi LIPU Lipu Roma WWF Italia Daniela Poggi Partito Democratico Gianluca Felicetti». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 19:34

