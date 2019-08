Zero rifiuti a scuola, l'iniziativa di un istituto per salvare il Pianeta

Martedì 27 Agosto 2019, 17:28

per l'intero istituto. Lo scopo di una sinè quello di fare in modo che la produzione di rifiuti si riduca allo stretto indispensabile, se non a zero, per questo i dirigenti hanno chiesto aiuto anche alle famiglie dei loro alunni. Il Melbourne Girls 'College (MGC) spera che le famiglie siano persuase a pensare in modo più sostenibile e a creare imballaggi eco-sostenibili per il pranzo dei loro figli.La preside Karen Money, che ha introdotto i cambiamenti che prenderanno il via a partire dalla prossima settimana, ha affermato che il piano prevede un gruppo di studenti che faranno parte del team di sostenibilità della scuola, che vigileranno sugli altri alunni. Chi userà imballaggi riciclabili verrà premiato con dei gettoni che, cumulati, porteranno a un premio.In un periodo così delicato per il nostro clima la dirigente scolastica ha coluto fare qualcosa di concreto, soprattutto dopo essersi resa conto che sono gli stessi ragazzi molto preoccupati per il loro futuro. La scuola ha speso quasi 13.000 dollari per rimuovere 1.000 metri cubi di immondizia lo scorso anno, come riporta l'Independent, quindi la speranza è che piano piano tutti prendano consapevolezza che essere il più possibile eco-sostenibili, potrebbe fare la differenza.