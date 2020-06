“Tuteliamo il Mare” è l’iniziativa Davines promuove la salvaguardia del pianeta e la sua rigenerazione

. Attiva sino al 18 luglio nei saloni del brand haircare, questa terza edizione ha un nuovo obiettivo: la tutela delle foreste di terra e di mare. Alberi e oceani sono infatti i due responsabili della produzione di ossigeno sul pianeta, la cui salute è sempre più minacciata.ha scelto di destinare parte del ricavato di questa iniziativa alla loro tutela.Per le foreste di terra, lasupporta Trentino Tree Agreement, progetto di riforestazione dei boschi trentini andati distrutti a causa di una gravosa tempesta nell’ottobre 2018. Per le foreste di mare, sostiene ROC-POP Life nel ripristino della flora marina in Liguria attraverso la piantumazione dell’alga Cystoseira. Incrementandone la presenza sui fondali marini si contribuisce a preservarla dal rischio di estinzione e permetterel’assorbimento di CO2 e la generazione di ossigenoe che questa alga è in grado di produrre.RIGENERARE IL PIANETAEntrambi i progetti sostenuti da Davines si legano fortemente al concettodi rigenerazione, destinato a divenire sempre più rilevante per le scelte aziendali in virtù della profonda coerenza con il percorso nel campo della sostenibilità che Davines ha da anni intrapreso, già prima di diventare una Benefit Corporation. Oggi sappiamo che inunannoconsumiamorisorse per almeno un annoe mezzo:questosignifica che dovremmoprima di tutto consumare soltanto ciò che siamo in grado di rigenerare, e in seguito (arrivati a un bilancio zero) cominciare a rigenerare quello che abbiamo consumato in eccesso negli anni passati. Questa idea della rigenerazione – ormai a tutti gli effetti una necessità – sta finalmente prendendo piede e guidando le strategie di sostenibilità di governi e imprese nel mondo: dobbiamo saldare il debito con il nostro pianete e cominciarea rendere ciò che abbiamo depauperato.Protagonisti dell’iniziativa i saloni del brand e i prodotti della linea SU, per la protezione e la cura dei capelli al sole. A fronte di un acquisto dell’importo minimo di 59 euro, Davines devolverà parte del ricavato a Trentino Tree Agreement e ROC-POP Life, contribuendo così alla riforestazione dei boschi in Trentino e alla piantumazione dell’alga Cystoseira sui fondali della Liguria. In omaggio, una bottiglia 24Bottles: completamente plastic-free e in acciaio inossidabile in edizione limitata per Davines. Acquistando i prodotti in salone, si riceverà un buonosconto su un trattamento del valore di 5 euro.NELLE PRECEDENTI EDIZIONI DELLA CAMPAGNAAd oggi, con “Tuteliamo il Mare” sono stati donati 70.359 € in salvaguardia dell’ambiente. Nel 2018, i fondi raccolti sono stati destinati a un progetto di Legambiente volto alla tutela delle tartarughe marine nel Mar Mediterraneo. Nel 2019, il brand ha invece sostenuto l’installazione di barriere galleggiantisul fiume Po, in grado di bloccare i rifiuti inquinantiche,diversamente,sarebbero sfociati nel Mar Adriatico