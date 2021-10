In Turkmenistan si trova un pozzo di fuoco incandescente che arde senza sosta, è "Darvaza", che in persiano significa porta: il suo soprannome è infatti "Porta dell'inferno". Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– Supervulcano più pericoloso al mondo si trova in Italia: pronto a far tremare la terra: cosa dobbiamo aspettarci

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA