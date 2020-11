Trasporti green, l'imprenditore Giammario Lacchi: «Il futuro è già oggi»

Giammario Lacchi, 46 anni, ha cambiato la pelle alla sua azienda. Lacchi S.p.A. si occupa di logistica, stoccaggio e grande distribuzione con un occhio di riguardo all'ambiente. Come? Con mezzi elettrici.



Come nasce la vostra svolta green?

Da padre volevo lasciare un mondo migliore alle generazioni future, così ho iniziato dal ridurre la CO2.



In che modo?

Camion totalmente elettrici, campi fotovoltaici per produrre l'energia per alimentarli e sistemi di accumulo a batterie.



Le difficoltà maggiori?

L'omologazione del camion: non esisteva nel 2017. I primi viaggi, perché mancavano i punti di ricarica per strada. Infine, un camion elettrico costa tre volte uno normale.



La soddisfazione più grande?

Il Premio Logistico 2018. Siamo una piccola realtà, vedere le nostre idee premiate è un orgoglio.



Piani futuri?

Oggi siamo al 65% di utilizzo di energia dalle fonti rinnovabili: vogliamo migliorare. Negli ultimi tre anni abbiamo poi dimezzato la CO2 che producevamo. L'obiettivo è zero emissioni entro il 2024.



Cos'ha comportato per voi la pandemia?

Nonostante le perdite siamo riusciti a far lavorare tutto il personale e a velocizzare il passaggio dai combustibili fossili all'elettrico.



A che punto è l'Italia sulla mobilità sostenibile? Indietro. In Germania hanno elettrificato le autostrade: mezzi come i nostri si ricaricano mentre camminano. Potremmo farlo anche noi. Le idee ci sono, sarebbe bello se qualcuno ci aiutasse a realizzarle.



Bonus monopattini e bici: sì o no?

Sono iniziative valide, aiutano ad andare nella direzione giusta.



Il suo impegno ambientale quando nasce?

Ce l'ho dentro da sempre. La mia generazione ha un approccio all'ambiente diverso dalle precedenti. Perciò voglio adottare un comportamento virtuoso.



Come convincerebbe gli scettici che la riconversione sostenibile è necessaria?

Gli direi che sono anacronistici, il cambiamento è già in atto. È agghiacciante che leader come Trump, per interessi elettorali, continuino a negare. Spero che la nuova amministrazione prenda a cuore la questione ambientale.



E Greta Thunberg?

Il coraggio che ha dimostrato deve essere d'esempio. Non si potrà ignorare per sempre. Le novità spaventano, ma è quella la strada. Il futuro è già oggi.

