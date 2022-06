Dal 2035 stop alla vendita di auto disel e benzina. Deroghe per i biocarburanti e la Ferrari

Addio alle auto a benzina e diesel nel 2035. Gli ecocarburanti potranno invece avere altri giorni da vivere semmai l'industria dell'auto deciderà di puntarvi, anche ormai il futuro sembra tutto elettrico. Dopo una maratona negoziale di quasi diciassette ore i ministri europei dell'Ambiente hanno chiuso un'intesa storica sulle auto e il maxi pacchetto green Fit for 55. Ora la palla passa all'Europarlamento che entro l'autunno darà l'ok definitivo. Per il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, è stato evitato il peggio. «I Paesi cosiddetti frugali che non producono automobili - ha detto - chiedevano il phase out molto prima, alcuni al 2027». I punti tracciati un anno fa da Bruxelles restano invariati: lo stop a benzina e diesel per auto e furgoni nuovi sarà nel 2035. E questo, ha gioito il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, significa che il futuro della mobilità «è elettrico».



LE DEROGHE Una sta molto a cuore all'Italia e salva la Motor Valley emiliana: le auto di lusso di marchi storici come Ferrari potranno ancora essere vendute con i classici motori termici. L'altra lascia uno spazio alla coesistenza tra gli ecocarburanti e l'elettrico per una transizione più sostenibile sotto il piano tecnologico e sociale nei tempi che verranno. Nel 2026 la Commissione Ue valuterà i progressi compiuti dal settore verso le emissioni zero tenendo conto «degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in».



MATERIE PRIME Il problema, ha messo in guardia il presidente di Acea e ceo di BMW, Oliver Zipse, è garantire «l'accesso strategico alle materie prime chiave per la mobilità elettrica» e capire che «l'idrogeno e altri combustibili CO2 neutrali» giocano un »ruolo importante« nella decarbonizzazione.



STOP TABACCO RISCALDATO L'Ue propone di vietare il tabacco riscaldato aromatizzato. Nuova tappa della sua ultradecennale crociata anti-fumo e chiede di vietare le cosiddette heets, gli stick aromatizzati da fumare. Per ora si tratta di una proposta della Commissione Ue ma l'esecutivo europeo ha tutta l'intenzione di fare sul serio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA