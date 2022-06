Siccità e crisi idrica, i trucchi per risparmiare acqua

La crisi idrica che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti. Le piogge per ora scarseggiano, i fiumi sono a dir poco in secca, le alte temperature fanno danni non solo all’uomo ma anche ai terreni. L’acqua non è una risorsa inesauribile, ce ne stiamo rendendo conto solo ora ed è il caso di fare qualcosa. Ad esempio ci sono dei trucchetti per risparmiare acqua anche quando siamo in casa.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> QUANTA ACQUA BERE IN BASE ALLA NOSTRA ETÀ? L’ERRORE CHE FACCIAMO (QUASI) TUTTI

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Giugno 2022, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA