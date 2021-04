Save The Duck lancia la campagna “Less is all"

Save The Duck, brand di outwear 100% animal-free, lancia la sua nuova campagna di brand intitolata “Less is all” e ispirata allo spirito della natura, al contatto con il mondo animale e alla voglia di viaggiare liberamente, senza mete prefissate. L’azienda italiana approfondisce i fondamenti della biodiversità per ideare una linea di capi le cui forme sono contraddistinte da linearità e geometrie con un gusto connaturato al minimalismo. I colori e i tessuti opachi richiamano il mondo outdoor, i terreni sabbiosi e desertici, infondendo alla palette uno significato di calma e contemporaneità.

Il valore del viaggiare leggeri, ma equipaggiati al meglio, si sposa con i materiali dei rain coat di Save The Duck, lasciando che pioggia e vento si abbattano leggeri sulla superficie esterna dei capi senza tuttavia condizionare i momenti all’aria aperta. L’elemento acqua e il richiamo del mare con le sue sfumature di blu e azzurro donano alla collezione SS2021 e ai capi chiave della campagna “Less is all” un’armonia con la natura e con lo spirito globetrotter di chi sceglie i capi del brand italiano. La pandemia ha avvicinato le persone ad una maggiore consapevolezza nei confronti della sostenibilità e di quanto sia importante agire per il rispetto del Pianeta, giovando così al benessere globale.

Durante questo ultimo anno, abbiamo sperimentato molti sentimenti diversi e a volte contrastanti che ci hanno portato a stabilire un nuovo confine, che ci insegna a viaggiare liberi da mete, leggeri e con un bagaglio a mano fatto di capi e beni essenziali. Il richiamo sempre più forte alla natura e alla riscoperta di noi stessi in un sentiero di montagna o di fronte alle onde del mare ci spinge oggi a scegliere aziende e prodotti dalle dinamiche di produzione consapevoli come Save The Duck, prima azienda italiana del mondo fashion ad essere divenuta B Corp. L’impegno del brand si rinnova con la campagna “Less is all” con l’obiettivo di preservare e tutelare la nostra Madre Terra. Per maggiori informazioni, visitare il sito: savetheduck.it

