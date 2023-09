Running, Brooks lancia Ghost 15: la scarpa tutta green, obiettivo emissioni zero

di Redazione web

Brooks Running lancia Ghost 15 Green Silence e compie un altro passo in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo “emissioni zero”. Questa nuova versione di uno dei modelli più amati dai runner e più venduto a livello mondiale presenta una quantità maggiore di tessuti tinti in pasta e di materiali riciclati in termini di peso rispetto a qualsiasi altra scarpa della gamma Brooks. Ghost 15 Green Silence si fa testimone della missione del brand di incorporare almeno il 50% di materiale riciclato o di origine biologica in tutti i componenti utilizzati nella sua linea di prodotti entro il 2030. Collettivamente, questi sforzi hanno ridotto le emissioni di gas serra del 5% rispetto al modello precedente di Ghost 15, equivalente a 6 bottiglie di plastica.

Il lancio di Ghost 15 Green Silence è un’importante pietra miliare in oltre dieci anni di innovazione: Brooks sta lavorando, infatti, per raggiungere l’obiettivo “zero emissioni” entro il 2040, come parte del suo Climate Pledge. “Questa stagione, tutti i modelli di calzature Brooks saranno caratterizzati dalla presenza di materiali tinti in pasta utilizzati per il tessuto superiore della soletta. La tintura in pasta ha un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto ai processi di tintura tradizionali: riduce il consumo di acqua del 94%, le emissioni di gas serra del 92% e, per di più, utilizza il 99% in meno di energia**”, spiega David Kemp, Corporate Responsibility Director di Brooks Running. “La tintura in pasta e il conseguente risparmio di risorse apriranno la strada all’esplorazione di altre opzioni di tintura a basso impatto per i nostri futuri modelli di calzature.” Ghost 15 Green Silence è il risultato di anni di innovazione e ricerca. Il 39,4% del peso totale della scarpa è costituito da materiali riciclati, così come l’80% del totale dei materiali della tomaia (in rapporto al peso): le più alte percentuali di materiali riutilizzati rispetto a qualsiasi altra calzatura Brooks.

Un impatto con il terreno più morbido e più sostenibile

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Ghost 15 Green Silence non differisce della Ghost 15, ma è ancora più sostenibile. Il nuovo modello è più leggero che mai ed è stato aggiornato con una soffice ammortizzazione DNA LOFT v2, per rendere l’impatto con il terreno più morbido e consentire ai runner di effettuare transizioni fluide. La calzata è stata migliorata per offrire un comfort senza precedenti, chilometro dopo chilometro, a partire dalla tomaia in 3D Fit Print che avvolge il piede garantendo una calzata sicura e la massima traspirabilità, fino ad arrivare alla morbida imbottitura posizionata nei punti di diretto contatto con il piede. La parola ancora a David Kemp: “La Ghost 15 Green Silence include più materiale riciclato in rapporto al peso rispetto a qualsiasi altra scarpa della nostra linea, e questo è solo l’inizio. A partire dalla primavera del 2024, intendiamo presentare una nuova suola composta per il 20% da silice riciclata nei nostri modelli ammortizzati più popolari.

L’uso del 10% di materiale riciclato in Ghost 15 Green Silence ci consentirà di capire meglio come includere quantità maggiori di elementi riciclati nelle mescole dell’intersuola dei nostri futuri modelli di calzature”. Ghost 15 Green Silence sarà disponibile dal 1° settembre 2023. Brooks è il primo marchio sportivo e una tra le prime 50 aziende al mondo ad aver aderito al Climate Pledge. Per raggiungere questo obiettivo, per prima cosa Brooks darà priorità alla riduzione delle emissioni di carbonio sostituendo alcune materie prime usate nei suoi prodotti con alternative riciclate, utilizzando procedure di tintura a basso impatto, e prediligendo fornitori che puntano sull’energia rinnovabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 20:37

