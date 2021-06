Giornata mondiale dell’ambiente, Ronnie Jones con “Miracle” ecco l'inno alla sostenibilità: «Non c’è un pianeta B! »

“A Miracle” è il brano di Ronnie Jones, inno alla sostenibilità, promosso a supporto delle Nazioni Unite, disponibile sulle piattaforme dell’ONU come iniziativa ufficiale a livello mondiale. Asacert ha voluto e supportato l’operazione, come segno tangibile delle azioni in favore di: finanza sostenibile, protocolli energetico - ambientali in edilizia, principi di responsabilità etica, sociale e di governance pubblica e privata.

A ridosso del 5 Giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, il messaggio è fondamentale:

“Non c’è un pianeta B! Solo i nostri comportamenti consapevoli possono salvare l’unico mondo che abbiamo a disposizione.”

Proprio per supportare i Sustainable Development Goals, Asacert ha promosso il coinvolgimento di Ronnie Jones (feat. Steve Ferrone), che torna al grande pubblico con una traccia vero e proprio inno alla sostenibilità ambientale e che nasce come colonna sonora del progetto mondiale “AWorld”, l’App che guida a vivere in modo sostenibile, scelta come piattaforma ufficiale per supportare la campagna “ACTNOW” delle Nazioni Unite per l'azione individuale sui cambiamenti climatici e la sostenibilità.

Ronnie Jones è uno dei cantanti blues & soul più originali e versatili della scena musicale mondiale. Italiano d’adozione, dalla fine degli anni ’70 è stato lo storico conduttore di “Pop Corn” su Canale 5 e, ancora oggi, ad 83 anni, è uno show-man che entusiasma l’audience con le sue coinvolgenti live performance, in cui canta, intrattiene, racconta aneddoti tra Stati Uniti, Londra e Milano.

Partners dell’iniziativa anche Accapierre, Rotary Club Passport Innovation ed AWorld, organizzazioni concretamente impegnate in progetti di sostenibilità ambientale per le aziende e per le persone.

Asacert , ente di ispezione, certificazione, valutazione e formazione, con sedi a Milano, Roma, Bari, corporate offices e una fitta rete di partners in tutto il mondo inaugura, nella settimana in cui ricorre la Giornata mondiale dell’ambiente, la nuova sezione del sito dell’ente dedicata ai temi ESG

L’ente è in prima linea nell’impegno verso la sostenibilità, per allontanarsi dal modello economico lineare e abbracciare quello circolare basato sull’utilizzo virtuoso delle risorse. Promuove numerose iniziative in favore della sostenibilità, per favorire la rigenerazione urbana, la sostenibilità energetico-ambientale e combattere il disagio sociale ed economico. “Un ulteriore mezzo per la diffusione del valore della Sostenibilità, per un mondo più sicuro e salubre, socialmente ed economicamente equo, concretamente rispettoso degli equilibri naturali, per salvaguardare l’unico pianeta che abbiamo a disposizione” - le parole di Fabrizio Capaccioli, AD Asacert - Ci impegniamo tutti i giorni, oggi più di ieri, nella diffusione di questi criteri affinché le organizzazioni piccole, medie o grandi che siano, non siano valutate più osservando solo la loro capacità di produrre denaro, ma anche nel produrre risultati etici, come l’inclusione sociale o la protezione dell’ambiente.”

“A Miracle”, un brano scritto da Ronnie Jones ed Emilio Foglio, che ne è anche arrangiatore è realizzato a Los Angeles nel Drumroll Studio, con la produzione artistica di Steve Ferrone & Eric Thorngren.

