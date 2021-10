Riutilizzo e rigenerazione: le novità del brand Evolo di Sciarada

Sciarada, storica azienda conciaria nata nel 1977, leader mondiale nella produzione di scamosciati Made In Italy di alta qualità per calzature, pelletteria e abbigliamento, punta sul brand Evolo, un suede prodotto nel rispetto completo dell’ambiente e dei principi dell’economia circolare per permettere un uso più consapevole e virtuoso delle risorse produttive.

“La sostenibilità definisce la capacità dell'uomo di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.

Un imperativo imprescindibile e punto di partenza ispiratore per Sciarada che, dopo oltre otto anni di prove, test e innovazione tecnologica del reparto R&D, ha dato vita ad un nuovo marchio con una una visione concreta, orientata allo sviluppo sostenibile coniugata nel primo scamosciato green, brevettato e certificato. Un processo produttivo innovativo, un incontro tra natura e tecnica: questo è Evolo, in grado di eliminare sei passaggi su sedici rispetto al processo standard di lavorazione del wet blu Sciarada. Si parte dal recupero e la rigenerazione degli scarti di lavorazione del camoscio, riducendo di circa il 66% l’acqua impiegata e del 36% l’utilizzo di prodotti chimici, senza aggiungere cromo ulteriore, con conseguente abbassamento di emissioni di CO2 fino al 50%. Ogni mq di pellame Evolo trattato con questo procedimento, rispetto allo standard suede emette 0,803 kg di CO2 in meno, che sarebbe l’equivalente contenuto in 1.600 m3 di aria. Evolo fin dall’inizio è stata una sfida per l’azienda, che, oltre alle diverse modalità di produzione, ha rivoluzionato l’uso delle proprie risorse dando origine a un camoscio con performance addirittura superiori al classico Sciarada. Primo fra tutti la tenuta della colorazione nel tempo, Evolo, infatti, mantiene invariata la tintura e grazie a questa caratteristica rende possibile procedere con rifiniture di pregio sul tessuto, che restituiscono sensazioni tattili morbide e vellutate.

“Evolo rappresenta l’impegno e la dedizione e l’apertura a nuovi processi produttivi che l’azienda rimarca da sempre” dichiara Simone Castellani, Direttore Commerciale di Sciarada, “Siamo felici del risultato raggiunto e degli ottimi feedback provenienti dai brand che scelgono Evolo per i loro prodotti. Il nostro impegno sociale e ambientale non finisce qui, sappiamo che non è semplice, ma siamo proiettati verso un futuro prossimo sempre più responsabile.”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Ottobre 2021, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA