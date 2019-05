Quanto "inquina" la moda? River Blue, il documentario che mostra l’impatto nei corsi d’acqua che attraversano il globo

Giovedì 23 Maggio 2019, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto “inquina” la moda? Quanta acqua è necessaria per il cotone di una sola maglietta? Dove vengono smaltiti i coloranti dei jeans? Dell’emergenza ambientale siamo ormai consapevoli ma non abbastanza da fare scelte quotidiane responsabili in difesa della terra che abitiamo.AFLIN- Filo di Luce India Onlus - insieme a Dress the Change – organizzazione per la diffusione del concetto di moda etica e sostenibile - nell'ambito del Festival della Sostenibilità 2019 al teatro Ghione di Roma, hanno organizzato mercoledì 29 maggio alle ore 19 la proiezione del documentario River Blue che mostrerà l’impatto della moda nei corsi d’acqua che attraversano il globo.Il documentario River Blue segue l’ambientalista Mark Angelo, esperto in conservazione dei corsi d’acqua, attraverso il globo per studiare una delle più inquinanti industrie del mondo: la moda. Attraverso aggressive pratiche chimiche di lavorazione e l’irresponsabile smaltimento di rifiuti chimici tossici, il jeans ha distrutto fiumi e le vite e le attività che gravitano intorno ai corsi d’acqua. River blue vuole trasmettere un messaggio chiaro al mondo della moda e soprattutto al consumatore affinché le scelte di acquisto diventino più consapevoli, responsabili e sostenibili.Dressthechange.org e Aflin Filo di Luce India Onlus credono fortemente che il consumatore sia un elettore in grado di ribaltare i paradigmi del mercato. Attraverso questo evento di condivisione vogliamo raccontare l’unico modo sostenibile di agire per costruire un futuro migliore. Introdurranno il documentario Danila Bonito insieme ai responsabili di AFLIN e Dress the Change.Alla presentazione si può accedere gratuitamente previa iscrizione al sito https://www.eventbrite.com/e/river-blue-il-documentario-sulla-produzione-di-denim-che-inquinano-i-fiumi-del-mondo-tickets-61682242247