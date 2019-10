Arriva la prima EcoOasi sostenibile: sorpresa in piazza Cadorna a Milano

I Provenzali arrivano in Piazza Cadorna a Milano con la prima EcoOasi sostenibile. Venerdì 18 e sabato 19 ottobre è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 18, per raccogliere tutti i consumatori responsabili e raccontare cosa vuol dire essere Cosmetico Sostenibile. Il 31 maggio 2018 I Provenzali portano a certificazione il primo disciplinare per il Cosmetico Sostenibile in Italia, nato dalla volontà di voler armonizzare in un solo strumento tutti gli impegni che da sempre l’azienda si assume.



Un insieme di impegni presi per rispettare l’ambiente, creando cosmetici naturali e biologici ispirati alla natura in un’ottica di trasparenza al consumatore. Una cupola accoglie le quattro isole tematiche, che rappresentano i 4 impegni principali. Ogni prodotto è creato con energia proveniente da fonti rinnovabili, usando pack ecologico e riciclato, cercando di non causare alcun impatto negativo sull'ambiente e sul mondo animale, e selezionando materie prime naturali e biologiche rispettose di una filiera tracciata. Giovedì 17 Ottobre 2019, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA