Plastica, via piatti e stoviglie dai supermercati: «Saremo obbligati, meglio giocare d'anticipo»

Martedì 2 Luglio 2019, 15:42

Piaccia o no, molto presto dovremo abituarci a rinunciare alla, altamente inquinante, a vantaggio di soluzioni più ecologiche, comein. Lo stabilisce unache diventerà obbligatoria nel, ma in Italia si è deciso di giocare in anticipo. E, che raccoglie circa la metà delle aziende impegnate nel settore, già da ieri ha deciso di introdurre le stoviglie realizzate in varianti della plastica più 'eco-friendly'.Come scrive Anna Dichiarante per La Repubblica, in tutti gli stati membri dell'dalsarà vietato l'utilizzo e il commercio di prodotti in, per cui esistono alternative meno inquinanti: tra questi, oltre a piatti e posate, ci sono anche altri oggetti di uso comune come bastoncini per mescolare le bevande, cannucce, cotton fioc e aste dei palloncini. L'obiettivo della direttiva europea è quello di arrivare a riciclare il 90% delle bottiglie dientro il 2029 e produrne il 30% con materiale riciclato entro l'anno successivo. Al momento, però, si tratta quasi di un'utopia: fino ad oggi, solo il 30% dellafabbricata nel mondo negli ultimi 50 anni è ancora utilizzata, mentre solo il 9% del resto è stato riciclato. Il 79% è finito in discarica o abbandonato nell'ambiente ed il restante 12% è stato bruciato negli inceneritori.Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, ha spiegato così la novità: «Vogliamo fare la nostra parte, in un momento in cui c'è una rinnovata sensibilità ecologista e speriamo che altre aziende di distribuzione più piccole seguano presto il nostro esempio. Si tratta di un impulso, quello di fornire materiali alternativi e riciclabili, che deve rispondere ad una direttiva comunitaria ma che nasce dal basso, direttamente dalle aziende produttrici che lavorano con noi. Abbiamo voluto anticipare i tempi perché un cambiamento simile non può essere graduale e vogliamo farci trovare pronti».Difficile dar loro torto, in un paese in cui ogni anno, nel Mediterraneo, finiscono ben 570 mila tonnellate di plastica, specialmente nel periodo estivo. Come illustra ancora Anna Dichiarante, «La plastica che usiamo e gettiamo nella spazzatura sfugge spesso ai meccanismi di recupero e finisce per avvelenare fiumi e mari. Sono 8 milioni le tonnellate di questo materiale che vengono riversate negli oceani ogni anno. Mentre sono un milione gli uccelli, 100 mila i mammiferi e 600 le specie marine che, nel medesimo arco temporale, muoiono o subiscono danni a causa sua. Tanto che l'inquinamento marino da rifiuti plastici rappresenta la seconda emergenza ambientale a livello planetario, dopo i cambiamenti climatici».