Fare la pipì in mare è sostenibile? Bisogno innocuo o atto di inquinamento? La risposta che non ti aspetti

Con l'arrivo dell'estate e delle giornate al mare, può capitare di trovarsi a dover fare pipì mentre si è in acqua. Ma si tratta di un bisogno innocuo o di un atto di inquinamento? Quando si fa pipì in mare, cosa succede?

Fare la pipì in mare, bisogno innocuo o atto di inquinamento?

In realtà non si crea un problema ambientale.

Pertanto, fare la pipì in mare non è un problema e può addirittura essere benefico per l'ecosistema marino.

