Palermo, al via la campagna #Cambiagesto: stop ai mozziconi in spiaggia

Giovedì 1 Agosto 2019, 12:53

è il claim della campagna di sensibilizzazione che,, coinvolgerà il litorale palermitano dicon l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta.Sviluppato con il Patrocinio del, il progetto è promosso dain partnership con, società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con, laboratorio nato aper l’innovazione sociale e la sostenibilità in ambito urbano.L’iniziativa si propone di stimolare una presa di coscienza della collettività rispetto a un problema troppo spesso sottovalutato. Corrisponde infatti a 800.000 tonnellate il peso dei mozziconi di sigaretta dispersi ogni anno nell’ambiente in tutto il mondo: si tratta di piccoli rifiuti, che se non correttamente gestiti possono inquinare l’ecosistema marino e terrestre. Ideato dall'agenzia creativa H+, il concept di campagna fa leva sul senso di responsabilità individuale incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi, etici e sostenibili per l’ambiente. Oltre alle installazioni site specific lungo tutto il lungomare di Mondello e nei lidi coinvolti, il corretto smaltimento dei mozziconi sarà infatti reso possibile grazie alla distribuzione di oltre 8.000 posacenere tascabili in materiale riciclabile. Sul lungomare verranno inoltre posizionati 10 grandi raccoglitori in cui il pubblico sarà invitato a gettare i mozziconi raccolti.Grazie alla partnership tecnica consarà possibile monitorare l’andamento della campagna, sia sul piano tecnico, individuando la quantità di mozziconi che verranno recuperati e quindi non abbandonati in spiaggia, sia monitorando la percezione della campagna stessa da parte dei fumatori che saranno in spiaggia, che nel mese di agosto saranno intervistati attraverso appositi questionari.La campagnasi svolgerà per tutto il mese di agosto sul litorale die vedrà coinvolti gli stabilimenti balneari “L’Ombelico del Mondo”, “Mondello Palace”, “Sporting Club”, “Bassa Marea”, “Sirenetta” e “Valdesi” – che nei propri spazi collocheranno le installazioni e i materiali creati per il progetto; seguirà una fase di analisi dei risultati che permetterà una valutazione sull’efficacia della campagna per una sua potenziale realizzazione in altri contesti italiani.La campagna invita il pubblico ad uscire dall’automatismo di un gesto percepito come innocuo, ma che ha enormi conseguenze sull’ambiente. Il messaggio veicolato: “Una parte di te sa già come fare #cambiagesto”, ha l’obiettivo di stimolare il cambiamento, piuttosto che biasimare l’atteggiamento sbagliato, facendo leva su una coscienza individuale che già esiste.Ognuno di noi è dotato di un’intelligenza emotiva, che può guidarci a comportamenti virtuosi, se le diamo ascolto. Questa parte nella campagna è rappresentata da un’ombra magica che agisce in modo corretto. Mentre i due giovani sono uno di fronte all’altro con gli occhi fissi sullo smartphone, le loro ombre si baciano, la donna getta il mozzicone per terra, mentre la sua ombra la getta nel posacenere. Tutti i materiali e le installazioni della campagna, incluso il posacenere riciclabile a forma di salvadanaio, richiamano ad un immaginario giocoso e sono pensati per avvicinare il pubblico ad un tema troppo spesso percepito come distante e slegato dal singolo gesto di ciascuno.