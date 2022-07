Coca Cola, Ikea e molti altri marchi accusati di fare ecologismo di facciata: ecco perché

Ikea, Coca-Cola, Unilever, Tesco e l'azienda di abbigliamento di Kim Kardashian sono stati accusati di essere ecologisti di facciata da un gruppo ambientalisti. La Changing Markets Foundation (CMF) ha affermato che i prodotti, le iniziative e la pubblicità delle aziende oscurano il reale impatto della plastica sui consumatori.

Coca-Cola ha speso milioni di sterline in pubblicità dicendo ai consumatori che alcune delle sue bottiglie sono fatte per il 25% di plastica marina senza menzionare che è il più grande inquinatore di plastica del mondo, ha affermato il CMF. Un altro esempio è lo shampoo Head and Shoulders di Procter & Gamble, che afferma che è fatto di "plastica da spiaggia" ma la bottiglia è tinta di blu, il che significa che non può essere riciclata.

Altre società accusate di greenwashing, come Ikea e il marchio di abbigliamento modellante e modellante di Kim Kardashian, Skims, che ha imballaggi di biancheria intima compostabili che affermano "I AM NOT PLASTIC" nonostante la piccola stampa affermi che è plastica di tipo 4 o LDPE (polietilene a bassa densità).

George Harding-Rolls, responsabile della campagna di CMF, ha dichiarato: “La nostra ultima indagine rivela una serie di affermazioni fuorvianti e mendaci di nomi familiari di cui i consumatori dovrebbero potersi fidare", poi ha aggiunto: “Stiamo invocando il greenwashing in modo che il mondo possa vedere che l'azione volontaria ha portato a un mercato saturo di false affermazioni. Dobbiamo abbracciare soluzioni sistemiche, come riduzioni assolute degli imballaggi in plastica e sistemi obbligatori di restituzione dei depositi".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 13:46

