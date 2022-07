Un nuovo fungo è stato scoperto in Scozia. Il già affollato regno dei funghi accoglie quindi una nuova specie che finora non era nota alla scienza. La scoperta è del James Hutton Institute e dell’associazione Plantlife. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

