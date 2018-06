Morti baobab millenari, colpa dei cambiamenti climatici

Il nuovoha lanciato una 'challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa. La(#PFC), sul modello della, vuole coinvolgere persone, società e istituzioni così da eliminare la plastica, grave fonte di inquinamento di acque e terre. Il ministro invita tutti a twittare il proprio impegno sulla plastica conEntro il- il giorno di San Francesco - il ministero dell'ambiente saràe afferma che le “istituzioni devono dare il buon esempio”. Su un video postato suldel ministero dell'Ambiente, Costa lancia un appello all'interno del: “Simpaticamente chiedo al presidente della Camera ma anche al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro,di diventare plastic free, liberate la Camera, liberate il ministero. E chiedo anche agli altri ministeri, fatevi portavoce voi, di sfidare gli altri ministeri a liberarvi e a liberarci dalla plastica. Assumete anche voi questo impegno, come l'ho assunto io, e facciamolo insieme. Partiamo tutti al più presto possibile”.Il ministro successivamente allarga l'alle altre istituzioni, di qualsiasi livello governativo di far proprio l'hashtag, e a twittare il proprio impegno per liberarsi dalla plastica, come dimostrazione di partecipazione.