Arriva giugno, primo weekend nel verde: aprono 200 parchi e giardini in tutta Italia

Arriva giugno e con lui i primi, attesi, caldi. Ma niente paura, per questo fine-settimana le nostre città sono pronte ad offrire spazi di refrigerio e pace in mezzo al verde: grazie all'iniziativa "Appuntamento in giardino" sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile partecipare in tutta Italia ad oltre 300 eventi gratuiti ospitati in oltre 200 tra parchi e giardini, alcuni di questi privati e aperti in via eccezionale.

Visite guidate, approfondimenti con gli esperti, concerti, laboratori per bambini, corsi di yoga, e degustazioni, tutto all'ombra degli alberi, nostro patrimonio naturale unico e vivo. La manifestazione, che coinvolgerà tutte le regioni italiane, ha l’obiettivo di invitare le persone a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

Dove e quando

Parteciperanno all’iniziativa anche alcuni importanti siti Unesco, come Villa D’Este, la Reggia di Caserta, i Giardini medicei di Boboli e di Cerreto Guidi, oltre a 12 siti Fai, come il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento e Villa della Porta Bozzolo a Varese. Il tema di quest'anno è "La musica del giardino" per questo saranno le note ad accompagnare gli eventi più importanti: la musicalità dell’acqua accompagnerà i visitatori a Villa Lante a Viterbo e nel Giardino di Valsanzibio a Padova, mentre suoni e musiche ispirati alla Natura saranno protagonisti a Casa Lajolo in provincia di Torino e Villa Garzoni a Pistoia.

Altrove, come nell’Orto botanico ‘Daniela Brescia’ sulla Majella, la visita del giardino sarà scandita da canti legati alla storia della transumanza, a serenate e saltarelle.

Non mancheranno esperienze "sinestetiche", come quella proposta in Piemonte da Múses - Accademia Europea delle Essenze, dove la musica si intreccerà con percorsi olfattivi. "Acque placide, mormoranti, tumultuose; foglie croccanti sotto i passi autunnali; lieve crepitìo di fronde accarezzate dal vento; festosi cinguettii nell’aria di primavera. Il giardino è un paesaggio sonoro che ha affascinato artisti e musicisti di ogni tempo, ispirando composizioni memorabili. Teatri di verzura hanno accolto sonate e pastorali; più di recente il giardino si è aperto a nuove sperimentazioni con istallazioni e sculture sonore. Ritmi e geometrie, suggestioni estetiche e rimandi filosofici legano la musica al giardino, arti del tempo e dello spazio."

L'evento gratis e per tutti

L'evento "Appuntamento in giardino" è gratuito e aperto a tutti, promosso da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani, con il supporto di Ales Spa e il contributo di ICS-Istituto per il Credito Sportivo. La manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Qui tutti gli eventi: http://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino/

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 17:46

