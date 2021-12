L'aria buona entra in classe, domani in Senato la presentazione del nuovo cartone animato di Anter

Mercoledì 1 dicembre alle ore 14:00 presso la Sala Caduti di Nassirya, Senato della Repubblica l’associazione ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) presenta il nuovo cartone L’aria buona entra in Classe che arricchirà i contenuti del progetto educativo Il Sole in Classe, presentato proprio in Senato sette anni fa.



Dal 2014 ad oggi, il progetto ha raggiunto più di 4.000 scuole e sensibilizzato oltre 200.000 bambini su tutto il territorio nazionale, grazie anche alla preziosa opera dei propri Ambasciatori, delegati e volontari.

Dal 15 novembre i nuovi contenuti del Sole in Classe sono disponibili on line e sono ca. 1000 le lezioni richieste dalle scuole di tutto il territorio nazionale.



Il Sole in Classe è un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe promuove la conoscenza delle energie rinnovabili e l’adozione di stili di vita più ecosostenibili.



Parteciperanno all’evento:

-Alessandro Giovannini, presidente ANTER

-Sen. Loredana De Petris, Gruppo misto Senato

-Stefania Russo, Presidente del Comitato Scientifico di ANTER

