Il futuro della mobilità secondo Emoving Days: il nuovo evento coinvolgerà Milano il 4-5 settembre

Il moderno e suggestivo quartiere milanese di CityLife, con i suoi ampi e frequentati spazi esterni, si preannuncia come la location ideale per ospitare la prima edizione di Emoving Days: un evento che coinvolgerà aziende, operatori, cittadini e associazioni con l’obiettivo di creare nuove opportunità e momenti di confronto costruttivo intorno ai temi della mobilità sostenibile. Il 2020 e i primi mesi del 2021 hanno accelerato in modo importante la tendenza all’utilizzo di mezzi alternativi all’auto e al trasporto pubblico. Su tutti, senz’altro il settore bici, che ha registrato numeri record, sia per quanto riguarda i modelli tradizionali che in particolare per le eBike, che hanno incrementato le vendite del 44% rispetto al 2019.

Tuttavia, la crescita non si è limitata al mercato delle due ruote, ma ha riguardato in generale tutto il settore della micro-mobilità alternativa, specialmente quella elettrica: monopattini, skateboard elettrici, hoverboard, onewheel, cargo bike, S-Pedelec, fino ad arrivare agli scooter e alle moto elettriche che rientrano oggi tra i mezzi prediletti dalle persone per gli spostamenti in città. In questo contesto, e a fronte di questa tendenza, è nata l’idea, da parte di Sport Press Srl SB in partnership con Green Media Lab Srl SB, di creare un evento dedicato a tutto il mondo della mobilità elettrica e urbana, aprendo le porte peraltro anche a segmenti più performanti (Road, Mountain Bike e Gravel), nonché al settore dello sharing, anch’esso in costante crescita. Molti brand operanti in questi mercati, nonché altri importanti partner più trasversali, saranno quindi presenti nel villaggio allestito nelle piazze di CityLife durante il primo weekend di settembre.

Presso il GUD, noto locale all’interno degli Orti Fioriti, nonché nell’Emoving Arena, verranno organizzate presentazioni, tavole rotonde e dibattiti su svariate tematiche di interesse sia per i cittadini che per gli addetti ai lavori. Durante l’evento verranno coinvolti personaggi di spicco quali esponenti scientifici, associazioni, istituzioni e atleti, oltre a urbanisti, esperti di cambiamento climatico, ciclo-viaggiatori e scienziati che comunicheranno al pubblico i temi della sostenibilità connessi allo sviluppo di una mobilità urbana ciclopedonale e intermodale. I visitatori avranno l’opportunità di essere coinvolti inoltre in vari test prodotto, experience, uscite guidate e, per i più giovani e le famiglie non mancherà l’organizzazione di alcune attività avvincenti e interessanti. Attraverso questa nobile iniziativa, gli organizzatori si prefiggono come ulteriore obiettivo quello di promuovere attivamente lo sviluppo e il potenziamento di infrastrutture per la mobilità ciclabile ed elettrica urbana (nello specifico lo sviluppo di piste ciclabili, punti di ricarica etc.) e altresì l’accesso a tipologie di trasporto equo basato su energia muscolare o su energia elettrica da fonti 100% rinnovabili.

A fronte di ciò, l’attenzione durante l’evento sarà massima sul fronte della sostenibilità, a partire dalla promozione ad un uso responsabile dell’acqua fino alla massima limitazione di emissioni e una ridotta produzione di rifiuti. Proprio per questo, si prevede di rendere l’intera manifestazione a impatto zero tramite un’attenta analisi delle emissioni di CO2 equivalenti, il calcolo della compensazione necessaria (in collaborazione con Carbon Sink) e il successivo pagamento dei crediti di carbonio.

Numerosi sono i partner che hanno già confermato la propria presenza e a breve sarà disponibile sul sito il programma completo con tutti gli appuntamenti relativi a queste due imperdibili giornate verso un futuro più sostenibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 21:07

