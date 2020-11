Il Black Friday si tinge di verde: i consigli di AWorld per uno stile di consumo più sostenibile

Inizia la “settimana dello shopping” per eccellenza che culminerà, venerdì 27 novembre, nella giornata del Black Friday. Durante questo periodo, i consumatori approfittano dei prezzi imperdibili e dei numerosi sconti proposti dalle aziende per accaparrarsi le migliori offerte sul mercato.

In occasione della giornata dedicata al Black Friday, AWorld, l’App ufficiale scelta dalle Nazioni Unite a supporto della campagna per il contrasto alla crisi climatica ActNow, si unisce al movimento di consapevolezza del Green Friday per incentivare i propri utenti a compiere scelte di acquisto più consapevoli. L’App suggerisce tre buone pratiche essenziali per accompagnare gli utenti lungo questo percorso: ogni piccola azione quotidiana è fondamentale e tutti possiamo fare la nostra parte per contribuire a rendere il “Black Friday” un po’ più green.

Ecco i consigli semplici e concreti suggeriti da AWorld per rendere lo shopping online più sostenibile: AWorld, l’App che guida gli utenti verso uno stile di vita più sostenibile, aderisce al Green Friday e si affianca alle aziende che promuovono uno stile di consumo consapevole, non solo perché azioni di questo tipo giovano al nostro Pianeta, ma soprattutto per aiutare le piccole realtà locali, supportandole in un momento molto difficile per l’economia mondiale.

Se anche tu vuoi fare la tua parte e tenere traccia dei tuoi comportamenti sostenibili scarica qui l’App AWorld, disponibile per iOS e Android. Per ulteriori informazioni sulla campagna ActNow, visitare il sito internet delle Nazioni Unite www.un.org/en/actnow

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 13:53

