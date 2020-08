Earth Overshoot Day 2020: da oggi le risorse del pianeta sono esaurite, siamo in debito con la Terra

di Ida Di Grazia

La pandemia da coronavirus aveva rallentato lo sfruttamento delle risorse biologiche, rimandando di ben tre settimane l'Overshoot Day inizialmente fissato per il 29 luglio. Da questo momento in poi, la popolazione mondiale vive a spese delle generazioni future.A calcolare la data è il Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che tiene la contabilità dello sfruttamento delle risorse naturali.cioè quando la domanda di risorse naturali dell’umanità supera la capacità di rigenerazione degli ecosistemi terrestri in un anno, nel 2020 è oggi, sabato 22 agosto, più di tre settimane dopo rispetto al 2019. Era da 15 anni che non si registrava così tardi: nel 2005 cadde il 25 agosto.Questo risultato non è dovuto ad un miglioramento da parte dell'uomo, ma a causa della pandemia da coronavirus e dalle misure di contenimento messe in atto in tutto il mondo con conseguente riduzione di raccolta legname, emissioni di CO2 da combustibili fossili, che sono i due principali fattori alla base dell’inversione del trend. Il calcolo dell’Overshoot Day viene effettuato grazie al conteggio dei giorni dell’anno in cui la Terra è in grado di provvedere al fabbisogno umano: i giorni in più sono detti “Overshoot”. Ogni anno, lsegna il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi naturali possono rinnovare nel corso dell’intero anno.