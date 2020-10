Torvaianica, domenica pulizia della spiaggia con i volontari di Care The Oceans. Un evento aperto ai bambini con i genitori

Inquinamento, la Giornata degli oceani per salvare il mare dalla plastica

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:08

Si svolgerà a Torvaianica domenica 4 ottobre, di mattina, un incontro sul tema della plastica in mare e unacon i subacquei. L'iniziativa, promossa dai volontari dell'Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans e l'ASD Akun Island, inizierà con il ritrovo alle ore 9 inVia Nizza., ma con particolare riguardo ad un gruppo di bambini, i quali parteciperanno prima all'incontro e poi si uniranno alle attività di pulizia spiaggia con i loro genitori.Durante le attività di pulizia spiaggia e spiaggia saranno discussi con i volontari presenti ie della nuova "piaga ambientale" delle mascherine buttate . A fine attività tutti i rifiuti raccolti, sia in spiaggia che in mare, saranno catalogati e depositati nelle buste raccogli rifiuti, le quali saranno raccolte dal servizio di nettezza urbana del comune di Pomezia.Per chi vuole partecipare occorre solo che indossi un abbigliamento comodo, scarpe chiuse e indossi un paio di guanti e mascherina per coprire naso e bocca, quest'ultima per garantire la sicurezza di tutti.Per informazioni:indirizzo e-mail: caretheoceans@gmail.com