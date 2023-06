La carta igienica fa male? Limitarne l'uso è un bene per l'ambiente (e non solo): ecco perché

La carta igienica è un bene a cui nessuno più è in grado di rinunciare. Un prodotto indispensabile nella vita quotidiana di tutti noi, ma è importante prendere in considerazione l'impatto ambientale che ne deriva (e non solo). La sua produzione richiede una grande quantità di alberi e di acqua. Ma l'ambiente non sarà l'unico a ringraziare...

Carta igienica: limitarne l'uso è meglio

Ogni anno, migliaia di alberi vengono abbattuti per ottenere cellulosa di qualità per produrre la carta igienica. Questo comporta la deforestazione, con conseguenti impatti negativi sull'habitat naturale e la biodiversità.

La produzione di carta vergine e il suo trasporto contribuiscono all'emissione di gas a effetto serra, tra cui la CO2 ed è spesso trattata con sostanze chimiche per migliorarne la morbidezza e l'assorbenza. Limitare l'uso della carta igienica tradizionale è un passo importante verso uno stile di vita più sostenibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 15:28

