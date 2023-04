Il bidet può salvarci dai danni all'ambiente: cosa dovresti fare ogni giorno

Secondo un articolo del Washington Post, il popolo americano sta scoprendo i benefici del bidet, l'innovativo strumento per l'igiene intima che in Italia è utilizzato da secoli. Negli Stati Uniti, dove i cittadini consumano in media 141 rotoli di carta igienica all'anno, l'utilizzo quotidiano del bidet potrebbe portare grandi vantaggi ambientali ed economici, in quanto si eviterebbe lo spreco di carta e di acqua, considerando che ogni anno vengono abbattuti circa 300mila alberi per soddisfare il fabbisogno globale di carta igienica.

Quanti rotoli consumiamo in Italia?

Per chi se lo stesse chiedendo, le stime dicono che in Italia consumiamo circa 70 rotoli a testa e il bidet è sempre stato considerato uno standard nelle case e negli alberghi, mentre negli Stati Uniti è ancora poco diffuso.

Nonostante il bidet sia ancora poco comune negli Stati Uniti, sembra che ci sia un aumento delle vendite online di questo prodotto, il che indica anche una crescente consapevolezza.

