Aworld raggiunge 5 milioni di azioni per il pianeta e ottiene certificazione B Corp

AWorld, l’App scelta ufficialmente dalle Nazioni Unite, festeggia le 5 milioni di azioni raggiunte per il clima a supporto della campagna contro il cambiamento climatico ActNow, duplicando l’impatto delle buone pratiche generate a livello globale dalla propria community. Inoltre, la start-up italiana ha da poco ottenuto la certificazione B Corp, un importante milestone che la posiziona all’interno del vasto network di società il cui obiettivo è diffondere un paradigma di business più evoluto e al passo con i tempi e che si impegnano attivamente e concretamente a favore della sostenibilità. Nel suo primo anno di vita AWorld ha generato diversi output positivi per il pianeta, mettendo a dimora 1 milione e 800 mila api e piantumando 21.985 alberi. Non solo: l’azienda segnala un importante livello di inclusione interno, con un tasso di occupazione femminile del 63%, fattore fondamentale per un avvicinamento sempre più stabile e costante all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 5. Guidata da valori e principi condivisi con i propri dipendenti e con gli utenti parte della piattaforma, l’App ha dimostrato di operare entro standard specifici, con un forte focus su comunità, persone, clienti e ambiente, criteri imprescindibili per poter ottenere la certificazione B Corp. Grazie all’applicazione, tutti gli utenti – provenienti da oltre 190 paesi del mondo – possono approfondire gratuitamente diversi temi legati alla sostenibilità e registrare quotidianamente dieci piccole azioni, fondamentali per monitorare le proprie abitudini e visualizzare metriche precise dei risparmi generati, dalle emissioni di gas serra al risparmio di acqua ed elettricità. La piattaforma permette inoltre di creare dei team per partecipare a sfide, il cui obiettivo è ridurre il più possibile la propria impronta negativa sul Pianeta. Il sistema di gamification integrato all’interno dell’App ha stimolato e guidato la community in un percorso verso uno stile di vita sempre più sostenibile.

"Grazie a questo risultato vogliamo generare una nuova ondata di cittadinanza attiva e consapevole. Dal lancio della nostra piattaforma a settembre 2020, abbiamo già registrato 5 milioni di azioni per il Pianeta e regalato esperienze uniche agli utenti che hanno sempre supportato noi e i nostri progetti.” dichiara Alessandro Armillotta, CEO di AWorld. "AWorld ad oggi lavora con più di 50 aziende in tutto il mondo e ha decuplicato i suoi profitti nell’ultimo anno grazie principalmente a progetti di engagement, formazione misurazione di impatto rivolti a dipendenti di aziende impegnate nel percorso di transizione ecologica – aggiunge Marco Armellino, Presidente di AWorld. “Per il 2022 sta lavorando a molteplici progetti per integrare AWorld in app di loyalty per promuovere i temi della sostenibilità e premiare i clienti di grandi aziende per i miglioramenti del proprio impatto.” Alessandro Lancieri, Co-Founder e CTO, conclude: “Sensibilizzare le persone verso modelli di vita più sostenibili, facendo emergere la loro volontà di cambiamento – spesso già presente ma ancora inespressa – è ciò che anima il nostro lavoro. La certificazione B Corp è un nuovo successo che ci sprona a fare ancora di più in questa direzione.”

